Mercati europei positivi. Sul gas intesa lontana a Bruxelles

(Teleborsa) - Mercati europei cauti, orfani oggi di, mentre gli investitori riflettono sugli ultimi verbali della riunione della Federal Reserve da cui è emersa la volontà della banca centrale americana di. Gli occhi ora sono puntati sulle Minutes dell'ultimo meeting della BCE da cui si aspettano indicazioni sulle politiche monetarie del Vecchio Continente.Sullo sfondo preoccupa l' impennata di casi di Covid in Cina L'attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sull'dove l'intesa appare più in salita del previsto, anche se non era atteso alcun accordo sul piano.che ha presentato la Commissione europea.Il, al suo arrivo al Consiglio Ue straordinario dell'Energia ha spiegato che non corrisponde a quanto si attendevano e, dunque, i 15 Stati hanno concordato di non approvare le altre proposte dell'Esecutivo comunitario, fino a quando non ci sarà sul tavolo un vero e proprio "price cap", in modo che tutto venga adottato come un pacchetto unico.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,041. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,57 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +186 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,73%.buona performance per, che cresce dello 0,72%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,35%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,25%.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,46%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,27%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.di Milano,(+3,49%),(+2,89%),(+2,34%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,04%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,7 punti)10:00: Indice IFO (atteso 85 punti; preced. 84,3 punti)08:00: PIL, trimestrale (preced. 0,3%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 82 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 35,6%).