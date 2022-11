OPA Atlantia: adesioni oltre il 90%, soglia per il delisting

Atlantia

(Teleborsa) - L' OPA ) sulla totalità delle azionipromossa dal veicolo Schema Alfa ha superato il 90% del capitale sociale e quindi sarà possibile procedere al delisting.Lo si legge in un comunicato diin cui ricorda che la riapertura dell'offerta, avviata lo scorso 21 novembre, si chiude domani alle 17.30 (ora italiana), 25 novembre 2022. Nel corso del periodo di riapertura dei termini dell'offerta - spiega la nota - risulta portato in adesione un ulteriore 2,609% del capitale, "pertanto, alla data odierna Schema Alfa verrebbe a detenere più del 90% del capitale sociale e, conseguentemente, sarà consentito arrivare al delisting"Schema Alfa ricorda che l’offerta "è finalizzata a ottenere il delisting, a cui intende dare esecuzione non appena possibile nelle settimane successive".