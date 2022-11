Pagamenti digitali, Festari (Mooney): inclusione e accessibilità sono temi molto importanti

Enel

(Teleborsa) - "Il mercato dei pagamenti è cresciuto moltissimo in Italia negli ultimi anni, e infatti si sono avvicinate parecchie realtà con diverse caratteristiche, e conta oggi oltre 900 miliardi di volumi, ovvero di transato per acquisti e pagamenti. In questo contesto la peculiarità della nostra azienda è quella di rendere accessibili i pagamenti verso la pubblica amministrazione e i nostri partner, e". Lo ha detto a Teleborsa, a margine della settima edizione del Salone dei Pagamenti."Noi, con la nostra rete capillare, raggiungiamo oltre 50 mila punti vendita su tutto il territorio nazionale, quindi il", ha aggiunto il manager della fintech italiana di prossimità controllata da, attraverso Enel X e Banca 5, e che valorizza l'eredità di SisalPay nel settore dei pagamenti."Per l'ESG ci muoviamo su i tre pillar, che sono strategici per il nostro long-term plan - ha detto Festari - Il livello di Environmental è cruciale, nella connotazione più ampia, ovvero la, per cui lavoriamo per ridurre le emissioni che derivano dalla gestione di migliaia di punti vendita"."Per quanto concerne la parte Social, la S, l'inclusione finanziaria è l'aspetto cruciale - ha proseguito -promuovendo adeguata formazione ai nostri punti vendita, che devono comunque vendere prodotti complessi come quelli bancari e finanziari. L'inclusione e l'accessibilità sono cose molto importanti"."Infine, l'aspetto di governance assumere sempre più importanza nelle aziende in termini di sostenibilità - ha evidenziato Festari - Quello che abbiamo fatto di concreto è stato, e quindi una buona percentuale della remunerazione dei nostri manager è legata a obiettivi concreti di sostenibilità. Stiamo implementando un comitato di sostenibilità, che risponda a tutti i comitati endoconsiliari e quindi che porti su tavoli più alti l'aspetto della sostenibilità e quello che l'azienda sta facendo in questo ambito".