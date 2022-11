Zaccardi (Fabrick): piattaforma aperta è modo più innovativo per costruire servizi

(Teleborsa) -, realtà italiana dedicata all'open finance e all'open banking, è convinta che, non solo fra incumbent e nuovi player ma anche tra attori fintech, stia emergendo come larapidamente, contenendo al contempo i costi."La piattaforma aperta è in assoluto oggi. Vuol dire soprattutto combinare sulla stessa piattaforma diversi servizi, dai pagamenti all'ppen banking e anche servizi di altra natura come investimenti o credito", ha spiegato a Teleborsa, in occasione della settima edizione dal Salone dei Pagamenti."L'obiettivo vero èpossibile - ha aggiunto - Oggi questo può essere fatto perché è tutto basato su API (acronimo di Application Programming Interface, ndr) e la piattaforma consente questo"."I trend più rilevanti nell'ambito dei pagamenti sono soprattutto verso le grandi corporate - ha affermato Zaccardi - I, hanno una complessità e una frammentazione che può essere risolta solo con una soluzione end-to-end di piattaforma. Un altro trend molto importante è quello di. Abbiamo lanciato un accordo con Bitpanda e Hype che fornisce la possibilità di fare investimenti digitali, partendo da Fabrick, all'interno di una challenger bank come Hype. Molto rilevante è poi la crescita dei pagamenti digitali: ormai è un trend confermato che nei prossimi 5 anni raddoppierà".Il settore ha nel frattempo raggiunto una certa maturazione e nel contempo sofferta la stretta dei finanziamenti tipica del mondo fintech nel 2022. "Il mercato ovviamente sta attraversando, ed è normale, una crisi dal punto di vista dei capitali - ha detto il CEO - Ovviamente c'è una grande attenzione soprattutto per quanto riguarda i venture capital e ci sono molte realtà fintech che in questo momento stanno affrontando delle difficoltà. C'è una, che oggi tendono a consolidarsi e ad aggregarsi proprio per coprire al meglio tutto il panorama europeo".