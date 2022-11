Assoreti, raccolta primi 9 mesi positiva per 33,2 miliardi

(Teleborsa) -chiudono i primi nove mesi dell'anno con un segno meno (-18,8%) in termini di, un dato che risulta però ilrealizzato nei primi nove mesi dell’anno."Stiamo affrontando una nuova fase di grande difficoltà tra tensioni geopolitiche, inflazione e politiche monetarie restrittive. L’onda d’urto subita dai mercati finanziari è stata particolarmente impattante ma, pur in presenza di alti livelli di volatilità, i risultati ottenutigrazie all’efficienza del nostro sistema e alla professionalità dei consulenti finanziari si confermano solidi e ci rendono fiduciosi e ottimisti nell’affrontare la parte conclusiva dell’anno", dichiara, Presidente dell’Associazione.della raccolta coinvolge. per un valore totale investito di, in calo del 58% su anno, mentre i volumi di raccolta realizzati suglirisultanoe pari a. La liquidità netta posizionata su conti, con 6,5 miliardi dieuro,Ildel portafoglio dei clienti delle Reti si attesta a, in contrazione del 4,1% su anno e dello 0,9% su trimestre.Da inizio anno sono; il numero di clienti seguiti daiabilitati all’offerta fuori supera così la soglia dei(+2,4%).Le risorse nette investite, nel corso del trimestre, in prodotti delammontano ae rappresentano il 36,5% dei volumi totali. La raccolta netta diretta in quote diè positiva per 615 milioni di euro. Il bilancio trimestrale è positivo anche per ie pari a 250 milioni di euro I volumi netti realizzati sullesi attestano a 1,1 miliardi di euro.Il flusso netto di risorse indirizzato sulè pari a 932 milioni di euro, in particolare le unit linked (709 milioni) e le polizze multiramo (477 milioni) mentre si conferma negativo il saldo per le polizze vita tradizionali (-254 milioni). La raccolta netta realizzata, tra luglio e settembre, suiammonta a 3,7 miliardi.