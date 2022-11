Il trasporto ferroviario motore della crescita sostenibile europea

(Teleborsa) - Una tre giorni per fare il punto sulle sfide che attendono lee sui progetti da cui passa lasostenibile dell’Europa e il raggiungimento degli obiettivi in materia di lotta al cambiamento climatico e transizione ecologica. Si è tenuto nelle sale delgestito dadel, a, l’annuale meeting che ha visto gli amministratori delegati delle infrastrutture ferroviarie europee del CER e dell’associazione dei gestori europei dell’infrastruttura ferrovairia (EIM) riunirsi su invito di RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.Come riporta Fs News, l’evento dal titolosi è focalizzato sulla revisione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) alla base del raggiungimento degli obiettivi in materia di mobilità smart e sostenibile del Green Deal europeo. Lungo questa direttrice, la tre giorni napoletana ha riposto grande attenzione anche ai temi dello shift modale, ovvero sulle politiche e gli investimenti da mettere in campo per promuovere sempre più il trasporto collettivo a discapito di quello privato nell’ottica dell’dei trasporti.“Quelle che si sono appena concluse sono state tre giornate di incontri e dibattiti sulle innovazioni di prodotto e di processo sviluppate dalle varie reti europee, sulle prospettive di revisione della normativa TEN-T, sulla rivoluzione green che vede sempre più protagonista la ferrovia per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica”, ha sottolineato, Amministratrice Delegata di RFI. “Un grande lavoro di squadra tra i vari attori europei in cui il nostro contributo è fondamentale: discutere, condividere best practice e definire strategie comuni ci permette di affrontare le sfide attuali e traguardare gli obiettivi europei”.“Il Green Deal richiede uno spostamento fondamentale del traffico verso la ferrovia che può essere affrontato solo con un aumento della capacità ferroviaria e delle infrastrutture”, ha sottolineato, direttore esecutivo del CER. “Tale aumento può essere conseguito attraverso l'impegno politico a livello nazionale ed europeo per accelerare l'attuazione dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System) e promuovere una gestione ottimizzata dell'orario dei treni Passeggeri e Merci, nonché la costruzione di nuove linee ferroviarie per il traffico passeggeri e merci”.Proprio sull’ERTMS ha puntato in Italia RFI che mira a diffondere questo sistema su tutta le sue reti entro il 2036. L’è quello di aumentare la capacità delle reti ferroviarie e per farlo, come convenuto dagli amministratori delegati nel corso della tre giorni napoletana, è sempre più importante promuovere misure in materia di gestione coordinata a livello europeo delle reti ferroviarie. Un vero e propriodi scenario per idel Vecchio continente che puntano, anche grazie ad una maggiore loro digitalizzazione, a divenire propulsori di una crescita che sia sempre più sostenibile.