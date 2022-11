MeglioQuesto, risultati in crescita al 30 settembre. Fabio Bortolotti nuovo CFO

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha registratopari a 51,9 milioni di euro al, in crescita del 27% rispetto a 40,9 milioni di euro al 30 settembre 2021. Rispetto alle società acquisite nel corso del primo semestre 2022, Eureweb è stata consolidata a partire dal 01/06/2022, mentre MeglioQuesto Digital (Smart Contact) a partire dal 30/06/2022.L'si attesta a 7,7 milioni di euro, +25% rispetto a 6,2 milioni di euro al 30 settembre 2021, mentre l'si attesta al 14,5%. Laè pari a 22,6 milioni di euro (cash positive per 0,05 milioni di euro al 30 giugno 2022) principalmente per effetto dei pagamenti effettuati nel trimestre di riferimento (Q3 2022) e relativi alle suddette operazioni concluse nel trimestre precedente. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 era pari a 6,1 milioni di euro"Prosegue l'incremento a doppia cifra dei ricavi e dell'EBITDA - ha commentato l'- La crescita dimensionale va di pari passo con una: i ricavi pro-forma al 30 settembre 2022 sono stati pari a 61,9 milioni di euro (+51% rispetto al 30 settembre 2021) con un EBITDA margin pro-forma superiore al 20%"."Per affrontare il percorso sfidante di sviluppo che abbiamo condiviso con i nostri investitori, è fondamentale rafforzare la struttura manageriale coinvolgendo talenti che apportano competenze e sposano il nostro progetto: la grande esperienza dicomesarà di forte contributo per tutto il team finance", ha aggiunto.Bortolotti vanta una lunga esperienza professionale maturata in Italia e all’estero in società di servizi professionali, banche d'investimento e come Direttore Finanziario all’interno di importanti società quotate come. Dal 2019 al 2022 è stato CFO di Generali Operations Service Platform (GOSP) e nel 2022 CFO di una catena della grande distribuzione specializzata.Inoltre, MeglioQuesto hae di avere pertanto raggiunto una partecipazione rappresentativa del 100%. Il CdA ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di 5.148.998,40 euro con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi mediante conferimento in natura, mediante emissione di complessive 1.072.708 nuove azioni.