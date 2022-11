Merone (Bitpanda): in Italia consolidiamo infrastruttura e sviluppiamo customer base

(Teleborsa) - "Noi abbiamo lanciato a marzo del 2021, quindi subito dopo il primo importante periodo pandemico e, con l'area DACH che è il nostro mercato principale, dopodiché sono seguiti la Francia e la Spagna e l'Italia è arrivata appunto a marzo del 2021. Dopo 18 mesi abbiamo superato i primi 200 mila utenti e adesso ci stiamoperché Bitpanda consente attraverso un'infrastruttura di API (acronimo di Application Programming Interface, ndr) a banche e fintech di integrare le nostre soluzioni di investimento all'interno delle loro app retail. Lo ha spiegato a Teleborsadi Bitpanda, in occasione della settima edizione dal Salone dei Pagamenti."Abbiamo appena annunciato , che consentirà agli utenti dell'app Hype di investire in azioni frazionarie, ETF e metalli preziosi direttamente all'interno dell'ecosistema di Hype", ha aggiunto."La- ha detto Merone - Bitpanda ha saputo sfruttare questo trend che nasceva in Europa sulla democratizzazione degli investimenti ed è stata davvero la prima realtà che ha iniziato a sviluppare partnership e aAbbiamo lanciato Lydia in Francia su 5 milioni e mezzo di utenti a novembre dello scorso anno, ed è seguito poi un accordo con Plum e uno molto più grande con N26 che riguarda tutta quanta l'Europa e adesso arriva Hype con cui diamo la possibilità a un milione e 700 mila utenti di investire".I prossimi obiettivi per il mercato italiano "sono sicuramente, offrendo un servizio sempre migliore alla nostra clientela", ha concluso il manager.