Salute, Enea: dalle piante due anticorpi contro il virus responsabile del Covid

(Teleborsa) - Due anticorpi contro il, responsabile del Covid, sono stati prodotti nei laboratori del(Roma) con tempi e costi ridotti rispetto ai metodi tradizionali, utilizzando come “” una specie selvatica della pianta del tabacco (Nicotiana benthamiana). Laè stata condotta da un team di ricercatori ENEA, Cnr e Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) ed è stata pubblicata sulla rivista internazionale leader del settoreIn una prima fase, iTLS hanno isolato in un paziente affetto da COVID-19 uno dei due anticorpi dotato di una potente azione neutralizzante contro il virus; successivamente i ricercatori ENEA hanno prodotto l’anticorpo in piante diutilizzando la piattaforma biotecnologica Plant Molecular Farming, che è in grado di effettuare la sintesi di molecole bioattive ad alto valore aggiunto. La molecola ottenuta è stata poi caratterizzata biochimicamente dai ricercatori del CNR. “I risultati ottenuti ci hanno consentito di dimostrare che gli anticorpi prodotti in pianta riescono a boccare la replicazione del SARS-CoV-2 mantenendo dunque le stesse capacità funzionali delle corrispondenti molecole prodotte nei sistemi tradizionali”, evidenzia, ricercatore ENEA del Laboratorio di Biotecnologie.“Il risultato - aggiunge - conferma che ladi produzione adottata in ENEA potrebbe essere una valida alternativa rispetto alle piattaforme “tradizionali” basate su colture cellulari per la produzione di anticorpi neutralizzanti, da utilizzare sia come terapeutici che come diagnostici, in grado di soddisfare lain tempi brevi e con investimenti sensibilmente inferiori”. L’ampliamento della piattaforma dida scala di laboratorio a scala pilota permetterebbe la produzione di anticorpi sufficienti per la valutazione in studi clinici in circa 3-4 mesi, contro i 6-7 necessari con sistemi di produzione in cellule di mammifero, consentendo di rispondere a possibili emergenze pandemiche in modo tempestivo e a costi di produzione ridotti, senza ricorrere a piante geneticamente modificate.I ricercatori che hanno lavorato alla ricerca sono Marcello Donini, Rachele Frigerio, Carla Marusic, Maria Elena Villani, Chiara Lico, Cristina Capodicasa e Selene Baschieri (ENEA - Laboratorio di Biotecnologie); Rino Rappuoli, Emanuele Andreano e Ida Paciello (TLS); Andrea Scaloni e Anna Maria Salzano (Cnr – ISPAAM). ENEA con infrastrutture, laboratori, piattaforme tecnologiche e know-how è attiva da oltre vent’anni nella ricerca in questoe in particolare nello sviluppo di molecole dicome vaccini (compresi vaccini genetici potenziati da sequenze vegetali), anticorpi antitumorali, ma anche test e saggi diagnostici per la medicina umana e veterinaria.