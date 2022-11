Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano (-0,54%), borsa Piazza Affari: in discesa It Way

indice delle società High Tech italiane

Esprinet

(Teleborsa) - L'si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 140.611,2, in ribasso dello 0,54% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 782, dopo aver esordito a 784.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,65%.Tra le medie imprese quotate sul, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,33% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, rosso per, che sta segnando un calo del 2,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.