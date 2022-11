Alfonsino incrementa copertura servizio Grocery On-Demand

Alfonsino

(Teleborsa) -, pmi innovativa operante nel settore food order&delivery e attiva nei piccoli e medi centri italiani, ha concluso un, importante insegna della GDO campana del gruppo Morgese, per la consegna della spesa a domicilio in 30 minuti.La partnership, che sfrutta la tecnologia proprietaria di Alfonsino, permetterà alla storica catena della grande distribuzione – operante in regione con una rete vendita complessiva di 23 supermercati e un Cash&Carry – un miglior posizionamento nel mercato del “Quick-Commerce”. Gli utenti, infatti, potranno fare la spesa direttamente in-app, per poi riceverla comodamente a casa in tempi rapidi.L’accordo prevede, al momento, l’attivazione del servizio nel centro pilota di Portici, con l’obiettivo di vederne estesa la gestione ai punti vendita di Caserta, Nola e Avellino.