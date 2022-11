Borse europee in rosso su tensioni in Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. dopo la chiusura contrastata di Wall Street e debole tra le piazze asiatiche. Le proteste in Cina per le nuove restrizioni contro il Covid pesano sull'umore degli investitori alla luce anche dei contagi record giornalieri nel Paese che mina la domanda dei consumatori.Sullo sfondo il focus degli operatori resta concentrato sulle banche centrali: nel primo pomeriggio (15:00) è atteso il, mentre in serata, alle 18:00 ora italiana, interverranno due componenti del Fomc della Fed, Bullard e Williams.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,043. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,41%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,98 dollari per barile, in netto calo del 3,02%, pagando il conto dei timori di impatto sull'andamento economico dalla situazione di Pechino.Sulla parità lo, che rimane a quota +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,72%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%. A Piazza Affari, ilè in calo (-0,97%) e si attesta su 24.479 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 26.486 punti, in calo dello 0,95%.di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,18%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,30%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: M3, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,3%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 7,3%).