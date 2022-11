Cina su nuovo record di 40mila contagi. Proteste contro Presidente Xi

(Teleborsa) -ma l'esasperazione di tre anni di pandemia sta sfociando in pesanti proteste contro il governo di Xi Jinping e laperseguita per sconfiggere il virus. A maggior ragione perché la gran parte dei contagi è asintomatica, ma le misure di restrizione continuano ad avere effetti devastanti sull'economia.Il numero dicontagi da coronavirus, secondo i dati della Commissione nazionale per la salute, ha raggiunto un nuovo record di(36.525 pari al 90,5% del totale). La maggioranza dei casi è stata trasmessa localmente, entro i confini del Paese, in particolare nelle città diCircarestano peròcome portatori asintomatici del virus. Ladel governo cinese si sta rivelando un boomerang per la leadership cinese, come dimostrano lea manifestare in varie città del Paese chiedendo a gran voce una svolta democratica e le. Un pericoloso precedente che ricorda gli scontri di Piazza Tienanmen., si sono sollevate folle a, ma anche nelle città di, la località da cui è partita la pandemia nel gennaio 2000.La popolazione visibilmente esausta dopo tre anni di pandemia, restrizioni, test di massa e restrizioni dei diritti e della sfera personale sta mettendo pesantemente in discussione le scelte di Xi che di recente, in occasione della rielezione per il terzo mandato, ha ribadito di voler andare avanti con la politica intransigente nei confronti del virus.Le proteste sempre più insistenti contro il regime del Pcc, con le piazze cinesi che viaggiano tutte in deciso ribasso:perde lo 0,75%,lo 0,69%,l'1,31% el'1,5%.