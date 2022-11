Dal Black Friday al Cyber Monday, quanto hanno speso gli italiani?

(Teleborsa) - Tranel lungo weekend dello shopping con oltre quattro cittadini su dieci (43%)E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenza che complessivamenteper l’intero periodo di promozioni ammonta aseppur con notevoli differenze. Se la maggioranza assoluta di chi ha fatto acquisti (51%) contiene il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 27% arriva fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un ulteriore 7% si spinge a 300 euro. Ma c’è anche unun 5% di “paperoni” che è arrivato fino a 1000 euro.Tra ima si segnalai più penalizzati da due anni di pandemia. Quasi un italiano su 2 (48%) ha scelto di fare acquisti on line nelle giornate dedicate agli sconti iniziata con il Black Friday e concluse con il Cyber Monday. La crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina – precisa Coldiretti – imprime una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Nella lista dei prodotti più gettonati – conclude la Coldiretti -