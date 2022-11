Forum Multistakeholders, D'Agnese (CDP): "Siamo un'istituzione policy-driven"

(Teleborsa) -, nel senso che ha preso l'impegno di portare avanti lo sviluppo sostenibile, facendo opportune scelte e determinando le policy cui deve ispirarsi l'attività di finanziamento ed investimento. Ne ha parlato, Direttore Policy, Valutazione e Advisory di CDP a margine deldi CDP."A partire dal piano strategico 2022-2024, CDP ha fatto la scelta di essere, cioè di farsi guidare da una serie di scelte di lungo periodo nei settori principali della propria attività", spiega D'Agnese, aggiungendo "è stata approvata prima unaper le attività died una per le attività die poi ha iniziato il percorso delle cosiddette, cioè quelle che normano in maniera più specifica le attività nei principali settori dove abbiamo gli impatti principali".D'Agnese cita innanzitutto il settore dell'"per l'impatto che ha sul clima e sull'ambiente", spiegando "abbiamo approvato una policy che fondamentalmente indirizza l'attività di Cassa Depositi e Prestiti verso investimenti sostenibili,la possibilità di investire in estrazione e trasformazione diin energia elettrica,di molto gli investimenti nel settorelimitandoli a quelle attività essenziali per la sicurezza energetica e, fondamentalmente,: le rinnovabili con l'elettrificazione, l'idrogeno e tutto quello che permette di sostenere la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico.