Forum Multistakeholders, Shneiwer (CDP): "Attenzione su aspettative e contributo giovani"

(Teleborsa) - Ascoltare cosa ha da dire la società civile sul tema della sostenibilità e focalizzare l'attenzione sulle aspettative e sul contributo dei giovani: questo il senso dell'evento sulla sostenibilità organizzato oggi da Cassa Depositi e Prestiti. Ne ha parlato in una intervista a Teleborsa, responsabile Sostenibilità e Patrimonio artistico-culturale Cassa Depositi e Prestiti."Il Forum Multistakeholders nasce dallae mettere alla prova anche la nostra strategia sulla Sostenibilità con oltre 250 stakeholder e rappresentanti della società civile e, per la prima volta,", spiega Elena Shneiwer, aggiungendo "i giovani hanno una, sono la generazione della sostenibilità"."Cassa - prosegue - ha una serie iniziative che vanno dallefino al sostegno alla, tramite la sua Fondazione. Ma l'obiettivo di oggi è, non solo delle iniziative per i giovani, madei giovani, per includerli nelle prossime iniziative".: le nuove direttive dell'Unione Europea e anche le nuove missioni e gli obiettivi del PNRR hanno messo la sostenibilità al centro e, allo stesso modo, Cassa Depositi e Prestiti sta rispondendo -- con fatti molto concreti", sottolinea la responsabile di CDP, aggiungendo "in primo luogo con la, che sono sempre più orientati a creare un impatto positivo per il nostro Paese"."Esempi concreti - spiega - si trovano per ciascuna delle dimensioni della sostenibilità, le cosiddette dimensioni ESG: dall'ambiente col fondo clima, al Sociale con una fortissima attenzione al Social housing, per arrivare ad investimenti che abbiamo un impatto sociale positivo fino alla governance. Oggi è appunto un esempio di come si può dialogare e avere una governance partecipata".