Giù la borsa di Tokyo e le altre piazze asiatiche

(Teleborsa) - La borsa diconclude la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza dopo il finale contrastato di Wall Street ed in anticipo per laTutti gli occhi saranno puntati suldella prossima settimana e sul presidente della Fed Jerome Powell e del presidente della Fed di New York John Williams, che sono tra i funzionari della banca centrale che dovrebbero parlare. Nella seduta di oggi gli investitori monitoreranno l'andamento dei principali retailer, con le vendite delche avvengono sullo sfondo di un'e preoccupazioni per una potenzialeil prossimo anno.L'indice giapponesechiude con uno scarto percentuale dello 0,53%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,11%. Pesante la Borsa di(-1,99%), con gli investitori che anticipano un possibile. Sulla stessa tendenza, in discesa(-1,25%).In frazionale progresso(+0,42%); in frazionale calo(-0,39%).Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dello 0,82% sui valori precedenti. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%. La giornata del 27 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%)02:30: PMI manifatturiero02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49 punti; preced. 49,2 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 48,4 punti).