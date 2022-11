Le proteste in Cina abbattono il petrolio, WTI sotto 75 dollari

(Teleborsa) - Le quotazioni di petrolio pagano il conto dei timori di impatto sull'andamento economico dalla situazione di Pechino.Nel paese stanno montando le proteste contro la politica zero Covid che a nulla sembra servita visto l'aumento record dei contagi giornalieri da coronavirus e che probabilmente genererà nuovi problemi alle catene di fornitura, danneggiando la domanda da parte dei consumatori, almeno nel breve periodo.I future sulcedono il 2,80% a 81,29 dollari al barile mentre quelli sulperdono il 2,46% a 74,40 dollari al barile, scivolando ai minimi da dicembre 2021.Nel fine settimana i manifestanti cinesi si sono scontrati con la polizia in diverse grandi città, in un crescente malcontento pubblico per le severe misure anti-Covid adottate dal governo di Pechino. La Cina è il secondo maggiore consumatore di petrolio e primo importatore di greggio al mondo.