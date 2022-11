Vanity Fair Stories, Giovanniello (Bancomat): "Pagamenti tassello importante del cambiamento"

(Teleborsa) -si unisce a Vanity Fair per ribadire il sostegno al concetto di, che fa eco a quello di innovazione ed è un elemento cruciale nella strategia della società. E' quanto spiegato in una intervista a Teleborsa da, Brand Communication Manager di Bancomat, a margine dell'eventodi cui Bancomat è Event Supporter.L'edizione 2022 di Vanity Fair, una passerella di personalità del mondo dello spettacolo e non, si è tenuta al Teatro Lirico Giorgio Gaber appena restituito al suo splendore. Sul palco 100 grandi nomi della cultura italiana, ovvero più del doppio rispetto alle scorse edizioni, in una cinquantina di talk, si raccontano, si esibiscono, cantano, recitano e si confrontano sul tema necessario e potente del cambiamento."Bancomat viene da tre giorni disul tema We are Open, in cui è stata protagonista con i suoi servizi, i suoi prodotti ed ha parlato di digitalizzazione", ricorda Barbara Giovanniello di Bancomat."Quale miglior occasione quindi per unirci a Vanity Fair e al, che per due giorni, con questo evento gratuito,, infatti il tema è proprio", sottolinea la responsabile di Bancomat.L'azienda "ha deciso di essere event supporter di Vanity Fair Stories - spiega - proprio perché anche i, con la loro digitalizzazione, sono un".