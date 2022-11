Al via a Tolosa l'Airbus Summit

Airbus

(Teleborsa) -in programma a Tolosa l’Airbus Summit, simposio dedicato nel corso ai progetto innovativo e ai risultati raggiunti nelnell’ottica della sostenibilità.L’Airbus Summit riunisce i maggiori esperti del settore dell’, insieme a scienziati, economisti, manager dell’industria aeronautica, che si confronteranno sulle sfide a cui è chiamata l’industria aeronautica verso l'aviazione a zero emissioni.Le sessioni includeranno dibattiti e panel sulle soluzioni ibride, sui carburanti sostenibili per l'aviazione e sugli ultimi sviluppi concernenti l'aeromobile ZEROe di, alimentato a idrogeno.