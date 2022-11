Ansaldo Energia, aumento di capitale da 550 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha definito le linee guida della proposta di manovra finanziaria e di rafforzamentopatrimoniale, che sono state trasmesse agli azionisti e illustrate alle banche del pool finanziatrici. Tali, tra l’altro, un, comprensivo della conversione in equity del prestito soci erogato dal socio CDP Equity, sia della quota capitale, pari a circa Euro 200 milioni, sia degli interessi maturati, pari a circa Euro 50 milioni.Prevista, inoltre, l’, con connesso adeguamento dei relativi parametri finanziari e con il mantenimento delle linee per cassa e per firma in essere, nonché l’L’invio agli azionisti e l’incontro con le banche del pool di oggi - spiega Ansaldo Energia - sono avvenuti nell’ambito delle attività per la negoziazione e definizione della manovra di rimodulazione dell’indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale, a sostegno dell’esecuzione del nuovo Piano Industriale.La società - conclude - "proseguirà le interlocuzioni con le banche finanziatrici e con gli azionisti, con l’obiettivo di verificare il loro sostegno alla manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale, al fine di addivenire alla definizione e condivisione della stessa con tutti gli stakeholder (ivi inclusi i portatori del prestito obbligazionario)".