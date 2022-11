Avio, contratto record da Commissione Ue per 5 lanci di Vega C

Avio

(Teleborsa) -annuncia la, di un contratto con la Commissione Europea per 5 lanci di Vega C, per altrettante missioni per il posizionamento in orbita bassa dei satelliti della costellazione per l’osservazione della Terra Copernicus, che saranno eseguiti tra il 2024 e il 2026.I satelliti serviranno, tra le altre cose, a monitorare con accuratezza le temperature della superficie terrestre e degli oceani, della qualità dell’aria, e a migliorare la stima delle emissioni di anidride carbonica e altri agenti inquinanti a livello globale al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni.Grazie a questo contratto - si legge in una nota -, dimostrando così la capacità di accesso autonomo allo spazio dell’Europa. Grazie alla sua alta performance e versatilità a basso costo, Vega C rappresenta la miglior soluzione per il lancio di satelliti per l’osservazione della Terra in orbita bassa.Per la costellazione Copernicus dell’Unione Europea, Vega aveva già lanciato in orbita il satellite Sentinel 2-A nel giugno 2015 e il Sentinel 2-B nel marzo 2017."Mentre continuiamo il lavoro a Kourou per preparare il secondo lancio di Vega C previsto per il 20 dicembre,, l’unico lanciatore europeo qualificato per le missioni istituzionali della costellazione Copernicus dell’Unione Europea" - ha dichiarato. "Desideriamo ringraziare i nostri partner commerciali e istituzionali e i team di Avio e Arianespace per il grande lavoro di squadra fatto per garantire l’accesso autonomo allo spazio dell’Europa", ha concluso Ranzo.