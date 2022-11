Crypto, cresce il contagio. Dopo FTX anche BlockFi in bancarotta

(Teleborsa) -, fino a qualche mese fa una delle più accreditate piattaforme dove depositare cripto in cambio di interessi, ha. La mossa arriva a poche settimane dal caso FTX , exchange di criptovalute costretto anch'esso a entrare nel Chapter 11, e aumenta le possibilità di contagio all'interno del mondo delle criptovalute.BlockFi ha dichiarato che utilizzerà il processo del Chapter 11 per "concentrarsi sul recupero di tutti gli obblighi dovuti a BlockFi dalle sue controparti, tra cui FTX e le entità aziendali associate", aggiungendo che è. Il Chapter 11 consente a un'azienda di continuare a operare mentre elabora un piano per rimborsare i creditori.I documenti per la proceduta, depositati nel New Jersey, elencano le attività e le passività di BlockFi tra 1 e 10 miliardi di dollari. Inoltre, la società ha dichiarato di avere circa 257 milioni di dollari in contanti e di stare avviando un ", compresi i costi del lavoro".La "" di FTX, come ha affermato il consigliere di BlockFi Mark Renzi, si in sostanza diffusa a un'altra importante entità del mondo crypto. Secondo Renzi, l'esposizione a due successivi fallimenti di hedge fund, il salvataggio di FTX e lahanno contribuito a far fallire BlockFi. L'esperto ha sottolineato che, dal suo punto di vista, BlockFi non "affronta la miriade di problemi che apparentemente deve affrontare FTX".Il creditore più grande che emerge dai documenti del Chapter 11 ètrust company, con un'esposizione di 729 milioni di dollari. Seguono, nell'ordine- con una linea di credito di 275 milioni di dollari - e la(l'equivalente statunitense della Consob) con 30 milioni di dollari.