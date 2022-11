Energia, Anie: continua la crescita del numero di batterie installate nel 3° semestre 2022

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2022 in Italia risultano installati ben(SdA), per una potenza complessiva die una capacità massima di. A questi si aggiungono gli impianti di Terna per complessivi 60 MW e 250 MWh. È quanto emerge dall’aggiornamento del report “Osservatorio sistemi di accumulo" diche presenta il trend delle installazioni di energy storage in Italia registrati dal sistema Gaudì di Terna.A partire da inizio 2021 si registra unacostante delle installazioni, in media aumentate nel 2022 di circa 7.000 unità rispetto al trimestre precedente. Analizzando i dati del 2021 e del 2022 si è passati da una media nel 2021 di 3.000 unità/mese ad una media nel 2022 di 9.400 unità/mese (+220%). Lapiù diffusa è quella a base di(98,8% del totale) seguita da quella a base di(0,9%). Inoltre si registrano 188 batterie a volano e 176 supercondensatori.La quasi totalità (93%) dei SdA è dicon una netta prevalenza dei sistemi di capacità compresa tra 5 e 10 kWh (38%) e di quelli con capacità compresa tra 10 kWh e 15 kWh (29%). Rispetto all’Osservatorio al 30 Giugno 2022 sta aumentando la taglia della capacità diper singolo sistema di accumulo: il range di capacità per accumuli tra 10 e 20 kWh è cresciuta del 4%, di contro quella degli accumuli inferiore ai 10 kWh è diminuita del 4%.La principale configurazione utilizzata per i SdA è quella “lato produzione in”, che ricopre l’81% del totale, mentre quella “lato produzione in” e quella “lato post produzione” ricoprono rispettivamente il 7% e il 12%. Il 99,9% dei SdA risulta abbinato ad un, di cui il 99,5% di taglia residenziale. Laè la regione con il maggior numero di sistemi installati (34.369 SdA per una potenza di 189 MW e una capacità di 366 MWh), seguita dal Veneto (23.398 SdA per 135 MW e 284 MWh) e dall’Emilia-Romagna (16.065 SdA per 104 MW e 181 MWh).