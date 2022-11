Italgas, Fitch conferma rating a "BBB+" con Outlook stabile

Italgas

(Teleborsa) - L’agenzia di ratingil merito di credito di lungo terminedicon. La conferma del rating poggia principalmente suldella società, suigenerati dalle attività regolate di distribuzione del gas in Italia e, in misura minore, in Greci, che permette di mitigare l’impatto dell’attuale contesto di tassi d’interesse e inflazione in crescita.L’agenzia mette il punto anchepresentato lo scorso giugno, che prevede 8,6 miliardi di euro di investimenti nel periodo 2022-2028, di cui un 20% destinato al potenziamento e alla digitalizzazione del network greco ed un ulteriore 20% alla partecipazione alle gare previste dal 2024 in avanti.Fitch evidenzia che lesi basano sullasino al terzo trimestre 2022, con un EBITDA in crescita del 4,9% su base annua ottenuto grazie a maggiori investimenti nel core business regolamentato, alla crescita del business dell'efficienza energetica e al primo contributo mensile di DEPA che hanno compensato l'effetto negativo di un WACC più basso.