Tesmec si aggiudica (in via provvisoria) commessa RFI da 109 milioni

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha annunciato, tramite la controllata Tesmec Rail, di(società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) per la fornitura di 44 autocarrelli per il settore Armamento in Full Maintenance Service per unLa fornitura, da completarsi entro 8 anni, comprensiva anche di un servizio di manutenzione (FMS) della durata di 6 anni, risulta suddivisa in due lotti: nel lotto 1 sono compresi; nel lotto 2 sono inclusi. Alla scadenza del contratto, RFI si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di Full Maintenance Service, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 anni."Siamo molto soddisfatti di questa aggiudicazione perché si tratta di un'altra- ha commentato l'- Siamo certi che ci permetterà di rafforzare la nostra referenza nel campo delle soluzioni con motorizzazioni sostenibili nel quale ci aspettiamo una notevole crescita, generata dagli ingenti investimenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per favorire lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie sempre più sostenibili".