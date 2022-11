Trasporto marittimo, frena la crescita delle spedizioni globali: pesano guerra e crisi economica

(Teleborsa) - Leglobali dovrebbe perdere slancio il prossimo anno a causa delle turbolenze economiche, del conflitto in Ucraina e dell'impatto della pandemia che indeboliscono le prospettive per il. È quanto prevede la(UNCTAD) nel suo ultimo report sul trasporto marittimo. Secondo l'analisi, infatti, la crescita del commercio marittimo globale dovrebbe moderarsi all'1,4% quest'anno e rimanere a quel livello anche nel 2023. Nel 2021 la crescita stimata è stata del 3,2% nel 2021 con un volume complessivo dipari a, un segnale di ripresa rispetto al calo del 3,8% registrato nel 2020.Per quel che riguarda il periodo 2023-2027, è prevista una crescita media annua del 2,1%: si tratta di un tasso più lento rispetto alla media dei tre decenni precedenti del 3,3%, ha sottolineato l', aggiungendo che "i rischi al ribasso stanno pesando pesantemente su questa previsione". "La ripresa del trasporto marittimo e dellaè ora a rischio a causa della guerra in, della continua morsa della pandemia, dei persistenti vincoli della catena di approvvigionamento, del raffreddamento dell'economia cinese e della politica zero-COVID, insieme allee al crescente costo della vita", ha spiegato l'UNCTAD nel documento.