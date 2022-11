UniCredit

(Teleborsa) - L’agenzia Fitch Ratings ha confermato i rating diai seguenti livelli: 'BBB' per il lungo termine 'IDR', 'F2' per quello a breve termine e 'bbb' per il Viability Rating (ovvero il rating standalone).L’outlook - si legge in una nota - è stato confermato “stabile”.Allo stesso modo, sono stati confermati i rating attribuiti agli strumenti SNP, Tier2 e AT1.