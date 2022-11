Wall Street in rosso, focus sulla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street con il focus degli investitori che resta concentrato sulle banche centrali. Il mercato sta ancora digerendo iche hanno sottolineato la necessità diper raffreddare l'inflazione. Anche la BCE ha ribadito che il picco dell'inflazione è ancora lontano.Atteso il discorso del numero uno della Fed,che parlerà oggi e da cui ci si attende la conferma di un rallentamento nel ritmo delle strette sul costo del denaro pur ricordando che la lotta all’inflazione proseguirà anche nel 2023.Nel frattempo crescono lealla luce del crescere dei disordini civili nel Paese. Se da una parte Pechino si è astenuta dall’annunciare qualsiasi passo concreto verso la riapertura del paese, dall’altra si è impegnata a rafforzare le vaccinazioni tra i cittadini più anziani, una mossa considerata cruciale per porre fine alle rigide restrizioni.Tra gli indici statunitensi, ilcede l'1,12% a 33.784 punti, mentre l'perde lo 0,93% a 3.958 punti. In frazionale calo il(-0,26%); sulla stessa linea, l'(-0,95%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -1,2%; preced. -0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 10,8%; preced. 13,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100 punti; preced. 102,5 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 203K unità; preced. 239K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).