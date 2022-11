BEI: 115 milioni di euro al Gruppo Saviola per promuovere l'economia circolare

(Teleborsa) - Promuovere l'economia circolare attraverso la produzione di pannelli ecologici e mobili 100% green. Questo è l'obiettivo principale deldi euro concesso dallaalazienda italiana leader nella produzione di pannelli truciolari e arredamenti in legno riciclato.Nello specifico, il prestito annunciato oggi – spiega la BEI in una nota – sosterrà glicontribuendo a migliorare ulteriormente la sostenibilità delle fasi produttive dell'azienda che ogni anno ricicla circa 1.5 milioni di tonnellate di legno post-consumo. Nel dettaglio, gli investimenti proposti mirano a sviluppare nuovi prodotti e processi produttivi nonché a modernizzare ed espandere la capacità produttiva di Saviola riducendone in parallelo il consumo energetico.Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Banca dell'UE, Saviola migliorerà la propria competitività tramite impianti di produzione all'avanguardia e sostenibili, rendendo i processi interni più flessibili e ecologici. Il finanziamento BEI contribuirà a promuovere l'economia circolare e a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, nonché a creare posti di lavoro. Si stima che lo sviluppo delle nuove linee produttive – evidenzia la BEI – permetterà una"L'operazione firmata con Saviola mira a promuovere la transizione verso un'economia circolare, un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, e conferma l'impegno della Banca dell'UE a sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale italiano" ha commentato"La sostenibilità è nel nostro DNA da sempre avendo implementato già dagli anni Novanta un sistema di raccolta, riciclo e produzione che deriva solo dall'utilizzo del legno post-consumo. Vogliamo proseguire su questa strada attraverso tecnologie e impianti sempre più sostenibili e green perseguendo qualità e innovazione tecnologica anche attraverso questi finanziamenti" ha dichiarato il