Commercialisti, De Luca e Zanichelli: "La gestione tempestiva dei rischi è fondamentale per società ed enti"

(Teleborsa) - "In un contesto in continuo cambiamento, come quello odierno, il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 assume un ruolo centrale per società ed enti, affermandosi come uno dei provvedimenti legislativi maggiormente impattanti sulla rivoluzione del recente diritto penale nazionale. La forte sensibilità del Legislatore in materia di responsabilità amministrativa dimostra di saper restare a passo con i tempi, nell'ottica di favorire un interesse sempre più forte di Società ed Enti verso la gestione tempestiva dei concreti rischi che si trovano ad affrontare". È quanto affermano, presentando il secondo convegno nazionale che si terrà domani, giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 14,30, dedicato alla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01. Al centro dell'edizione di quest'anno organizzata dail"Il D.Lgs. 231/01 vive nel corrente periodo una ulteriore considerevole diffusione, anche in favore di nuovi destinatari e indipendentemente da dimensione e complessità aziendale, uniti da una crescente sensibilità in termini di responsabilità sociale, come pure verso percorsi di perseguimento dell’etica degli affari – sottolineano–. Ne parleremo con i massimi esperti in materia, attraverso un primo confronto in tema di corretta protezione e idoneità dell'Organismo di Vigilanza".Interverranno, consigliere CNDCEC e delegato in materia;, magistrato presso la Procura di Torino;, presidente Giovani Imprenditori Confindustria e, dottore commercialista con specializzazione Antiriciclaggio e 231. Seguirà un secondo confronto in materia di 231 e interdittiva antimafia conmagistrato presso la Procura di Terni;, dottore commercialista e amministratore giudiziario;, viceprefetto di Salerno ecoordinatore Dipartimento AIGA Antiriciclaggio e 231.