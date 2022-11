Homizy, CdA approva bilancio al 30 settembre. Prosegue sviluppo 2 progetti

Homizy

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società controllata dae attiva nel settore del Build-to-Rent, ha approvato il bilancio di esercizio e il. Ilconsolidato è pari a 3,2 milioni di euro, con un EBT negativo per 692 migliaia di euro e unnegativo per 584 migliaia di euro. La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 7,3 milioni di euro per effetto dei proventi della raccolta in fase di IPO."Durante questo primo anno dalla quotazione ci siamo concentrati, oltre che sul prosieguo delle, anche sullache rendono Homizy un prodotto realmente innovativo e al passo con le esigenze abitative delle nuove generazioni", ha commentato l'"Avviando, ad esempio, ilche integrerà tutta la customer journey, partendo dalla scelta della stanza, alla sottoscrizione dei contratti di affitto, ai pagamenti, alla gestione degli accessi agli edifici e alle stanze, fino all’organizzazione delle attività della comunità degli Homizers", ha aggiunto.Nel corso del prossimo esercizio, la società proseguirà con le attività per la conclusione dei lavori sui, oltre a portare avanti la propria attività didi nuovi immobili per la realizzazione di nuovi progetti di build to rent, focalizzandosi sulle zone ritenute di maggiore interesse per il business del coliving, mediante una selezione di aree con un prezzo di acquisto in linea con gli standard della società, allo scopo di mantenere i livelli di marginalità previsti.