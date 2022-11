illimity avvia operazione di liability management

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha. In particolare, ha annunciato l'offerta di"€ 300,000,000 3.375 per cent. Senior Notes due 11 December 2023" e ilSenior Preferred con scadenza nel 2025 ai sensi del proprio €3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme.L'operazione consentirà alla banca "di econ l'obiettivo di assicurare un equilibrio sostenibile e un'adeguata diversificazione delle proprie fonti di raccolta", si legge in una nota.