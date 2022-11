Juventus, Elkann: non ha bisogno di nuovo capitale, situazione è molto chiara

Juventus

(Teleborsa) -", secondo l'amministratore delegato di, azionista di controllo del club,. ", così come la direzione verso cui proseguire", ha detto rispondendo alle domande degli analisti finanziari, in occasione di una presentazione alla comunità finanziaria dell'andamento della holding della famiglia Agnelli quotata sulla Borsa di Amsterdam."Juventus - ha sottolineato -come Gianluca Ferrero, un valido direttore generale e un allenatore molto forte". Ieri Exor ha infatti comunicato che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di presidente di Juventus. L'annuncio è arrivato a poche ore dalle dimissioni del consiglio di amministrazione del club e in vista dell'assemblea convocata per il 18 gennaio 2023."Il calcio - ha detto Elkann - è un settore di valore erispetto a quello che ha oggi".Intanto, secondo l'ANSA, sarebbea Torino lanell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarderebbe Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini. La posizione di alcuni è stata stralciata in vista di una probabile richiesta di archiviazione.