L'indice delle società High Tech italiane inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+0,72%)

(Teleborsa) - Scambi positivi per l', decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 135.496,16, in crescita dello 0,72%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato negativo a quota 764,42, dopo aver avviato la seduta a 0.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,84%.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%.Tra le azioni del, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,16%.