Moderate perdite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso, e le altre piazze asiatiche, dopo la chiusura poco mossa a Wall Street in attesa di ulteriori indicazioni dal discorso atteso oggi delL'indice giapponeseha lasciato sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàLeggermente positivo(+0,38%); sulla stessa linea, in rialzo(+1,26%).Sui livelli della vigilia(+0,1%); in frazionale progresso(+0,52%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,26%, mentre il rendimento delè pari 2,91%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%)02:30: PMI manifatturiero02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49 punti; preced. 49,2 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 48,4 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,8%).