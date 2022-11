Sanità, IPSA completa round di investimento per 1,380 milioni di euro

(Teleborsa) -PMI innovativa piemontese specializzata nel campo della micro-logistica ospedaliera di farmaci, dispositivi medici ed emocomponenti, ha completato uncon ilnonché dall'investitore proponente, holding di investimento fondata daera già entrato nel capitale di IPSA a maggio 2021., azienda Medtech, ha ideato una gamma completa di(Internet of Things, o Internet delle cose), che, integrando hardware e software, supportano gli operatori sanitari dei reparti ospedalieri e delle sale operatorie nei processi di stoccaggio e distribuzione. Una serie di armadi e carrelli – intelligenti e interconnessi – che interagiscono tra loro e con gli utenti, consentendo processi integrati di tracciabilità e governo della distribuzione di farmaci e dispositivi medici. Una soluzione volta a migliorare la sicurezza del paziente, riducendo il margine di errore degli infermieri nella somministrazione delle terapie, e a efficientare tutto il processo di approvvigionamento di farmaci e di gestione delle farmacie ospedaliere e territoriali, diminuendo gli sprechi e di conseguenza ottimizzando i costi di un ambito che rappresenta oltre il 15% della spesa globale ospedaliera."Siamo molto orgogliosi di questo round di finanziamento che conferma la qualità delle nostre soluzioni, la loro competitività sul mercato e la loro funzionalità rispetto alle esigenze del SSN – dichiara–. Tutto questo ci dà oggi ulteriore spinta e fiducia per accelerare il nostro piano di sviluppo che ci vede diventare attori di riferimento del processo di trasformazione digitale dell'ospedale a beneficio della sostenibilità del sistema sanitario".Ilcomprende progetti di consolidamento della piattaforma di soluzioni IoT e progetti di attuazione del piano di internazionalizzazione su alcuni mercati esteri: tutti strumenti funzionali all'obiettivo di diventare leader di riferimento nella digitalizzazione dei processi di micro-logistica ospedaliera. Il ruolo della digitalizzazione come leva di efficientamento dei servizi è oggi uno degli obiettivi primari della sanità. In Italia, infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha fra i suoi obiettivi centrali l'ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero, con investimenti di oltre 4 miliardi di euro previsti entro il 2026, che includono la digitalizzazione di circa 300 strutture sanitarie.Determinante per il buon esito dell'operazione il ruolo diche, quale investitore qualificato, ha attivato per 1 milione di euro il Fondo Rilancio Startup che opera esclusivamente in co-investimento con selezionati soggetti proponenti."Quando abbiamo deciso di investire in IPSA eravamo certi che l'innovatività della sua proposta e la solidità del suo programma di sviluppo potessero essere di interesse anche per un investitore istituzionale – spiega–. In IPSA abbiamo visto il potenziale per un nuovo standard nella sanità italiana, una champion pronta a esplodere che aveva bisogno di un piccolo boost per scalare definitivamente non solo il mercato italiano, ma anche a livello internazionale dove peraltro sta già riscuotendo molto interesse e ha già acquisito importanti commesse".