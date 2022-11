Standard Ethics, nuovo indice per monitorare Sostenibilità nelle MidCap italiane

Acea

Anima

Banca Pop. di Sondrio

ENAV

Tamburi

Brembo

Brunello Cucinelli

ERG

Iren

SOL

Technogym

Webuild

Credem

BFF Bank

Carel Industries

De' Longhi

MutuiOnline

GVS

Reply

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità,, composto da. L'obiettivo è fornire una panoramica della Sostenibilità in Italia in relazione alle società quotate di media capitalizzazione e monitorare i passi che le società italiane stanno compiendo in materia di transizione ESG.I componenti sono stati, con Standard Ethics che ha preso in considerazione una capitalizzazione di mercato vicina ai 2 miliardi di euro, al fine di garantire un'adeguata liquidità dell'indice, oltre a tenere conto di fattori come il flottante. Idei singoli componenti derivano dal, sollecitato o non sollecitato, assegnato a ciascuna società.L'indice sarà calcolato alla chiusura del mercato il 2 dicembre 2022 e diventerà effettivo dal 5 dicembre 2022. Sarà rivisto annualmente a marzo e a settembre.Gli analisti di Standard Ethics osservano che, in generale, "le prospettive a lungo termine per le aziende italiane sono positive e che la maggior parte delle imprese "mid" italiane adotta une una rendicontazione extra-finanziaria in linea con le migliori pratiche del settore"."Esistono tuttavia ancora, come nella governance della Sostenibilità, ad esempio in riferimento alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione (indipendenza e parità di genere), alle forme volontarie di tutela degli azionisti di minoranza, alla gestione dei rischi ESG ed alla qualità dei codici etici e delle policy ESG", viene sottolinato.