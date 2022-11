Ucraina, von der Leyen: "presto un tribunale ad hoc sui crimini della Russia"

(Teleborsa) - L'lavorerà con laper istituire unspecializzato sui crimini di guerra russi in Ucraina. "La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della. Con i nostri partner, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale", ha annunciato in un tweet la presidente della Commissione Ue,L'esecutivo europeo, nelle prossime ore, invierà ai Paesi membri unaper permettere che le responsabilità della Russia possano essere giudicate davanti a una Corte."Si stima che i danni subiti dall'Ucraina siano attorno ai– ha aggiunto la presidente della Commissione Ue in un video pubblicato dopo l'annuncio –. La Russia e gli oligarchi devono risarcire l'Ucraina e coprire i le spese per la ricostruzione, e noi abbiamo gli strumenti perché la Russia paghi. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro delle riserve della banca centrale russa e congelato 19 miliardi di euro degli oligarchi russi".