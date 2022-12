Abi, al via il quindicesimo Forum annuale sulle risorse umane in banca

(Teleborsa) - Si apre oggi la quindicesima edizione del, tradizionale evento organizzato dall’in cui esperti delle risorse umane, delle relazioni sindacali, del mondo accademico e istituzionale, si incontrano per discutere sul presente e sul futuro del lavoro e delle relazioni sindacali, presentando esperienze, proposte, progetti, strumenti e per analizzare, in una visione complessiva e prospettica, oltre al tema della gestione delle risorse umane, i cambiamenti di scenario nel mondo del lavoro e i riflessi in termini di occupazione e sviluppo.Riparte, dunque, un importante e apprezzato appuntamento annuale, sospeso nel biennio 2020-2021 per le difficoltà connesse all’evento pandemico; anni complessi durante i quali la grave e lunga pandemia e, più di recente, la guerra nell’Est Europa hanno determinato fortissimi cambiamenti e accelerazioni ai processi di modernizzazione. L’del Forum si focalizzerà sui, non solo con l’immanente presenza della trasformazione digitale in ogni forma di processo lavorativo, ma anche nell’ottica delle “nuove geografie” del lavoro dalle quali derivano nuovi modelli di organizzazione, strumenti di gestione delle risorse (c.d. people strategy) e competenze professionali.Il Forum HR 2022, si rivolge principalmente a coloro che si occupano di Risorse Umane ine agli, di normativa, di comunicazione che collaborano con le Direzioni del Personale e, quest’anno, con un’attenzione specifica ai giovani interessati al lavoro in banca. Le riflessioni che emergeranno nel corso dei lavori contribuiranno a rafforzare ilsui temi più urgenti per l’intera area HR dove i cambiamenti di visione rappresentano non solo un’opportunità di crescita della comunità aziendale, ma anche una necessità strategica di orientamento verso il futuro.I lavori del Forum si aprono oggi con il saluto del Direttore Generale di ABI,, e si concluderanno domani con un dibattito sul tema “Parti sociali nel mondo che cambia” a cui prenderanno parte il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Prof. Tiziano Treu, il Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI, Salvatore Poloni, e il Segretario Generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni.