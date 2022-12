Basket Bond Euronext Growth, al via seconda tranche da 20 milioni di euro

Cofle

Innovatec

Kolinpharma

Fenix Entertainment

(Teleborsa) - E' partita oggi ladi euro nell’ambito delquotate sul segmentogestito da Borsa Italiana. Le quattro imprese emittenti -- potranno cosìe crescita e rafforzare la capacità competitiva e il posizionamento di mercato degli stessi.Il programma, che prevede potenzialmente l’emissione di titoli obbligazionari per un valore complessivo di 50 milioni, è statocon la prima emissione per 13 milioni da parte di tre emittenti quotate sul segmento EGM., in qualità di anchor investor, ha sottoscritto il 50% dell’ammontare complessivo,il 30% eil 20% anche per questa seconda emissione.Il programma Basket Bond Euronext Growth, con il supporto diper le attività legali.agisce in qualità di Servicer, Corporate Servicer, Computation Agent, Rappresentante dei Portatori dei Titoli e Banca Agente, lato Growth Market Basket Bond., agisce, inoltre, come Banca Agente di Regolamento e Banca Pagatrice, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti da CRCCD per gli aspetti legali dell’operazione., investment banking firm specializzata nell’assistenza alle imprese del Mid&Small Market,al fianco di tre delle società quotate (Fenix Entertainment, Innovatec, Kolinpharma) per unasu un controvalore totale di 20 milioni del programma. Nel suo ruolo di Debt Financial Advisor EnVent Capital Markets ha favorito l’ammissione delle società nel programma e ha seguito l’intero processo dalla negoziazione dei termini alla redazione dei contratti fino al closing dell’operazione.Il programma, che attraverso la tecnica del “Basket Bond” incorpora un concetto di maggiore diversificazione del rischio dato dalla presenza di più soggetti emittenti che sono finanziati da un Veicolo le cui note sono sottoscritte dagli Investitori, hanno favorito la determinazione diper gli emittenti stessi.in Italia e all’estero qualied il, oltre a programmi divolti a consolidare e potenziare il posizionamento nell’ambito del settore di riferimento e la presenza geografica.Il programmae risorse disponibili per finanziarie ulteriori nuove emissioni finalizzate a supportare la dinamica di sviluppo e potenziare le opportunità di crescita di realtà quotate su Euronext Growth Milan, mercato di crescita per le PMI o “SME Growth Market”, dedicato al listing di realtà con alte potenzialità di crescita.