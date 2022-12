Commercialisti: crescita imprese passa per formazione dipendenti

(Teleborsa) -È dunque importante per i commercialisti conoscere i vantaggi offerti alle aziende da strumenti come il Fondo Nuove Competenze 2022, che finanzia la formazione dei lavoratori nei casi di riorganizzazione aziendale concordata con le rappresentanze sindacali. Fondo di cui hanno beneficiato già 14mila aziende e 700mila lavoratori, creando un circolo virtuoso di competenze all’interno delle realtà imprenditoriali interessate". E' quanto afferma, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Napoli, presentando il convegno “Fondo Nuove Competenze 2022: le novità”, in programma venerdì 2 dicembre alle ore 15 a Napoli, presso la sede Psb.“Da sempre siamo particolarmente attenti alle esigenze dici impegniamo a fornire loro informazioni utili suanche attraverso l’organizzazione di seminari di studio dedicato come nel caso del Fondo Nuove Competenze”, sottolineadirettore generale Psb. “Proprio in occasione del nuovo avviso 2022 sui nostri canali e su un sito dedicato è partito un appuntamento quotidiano per approfondire tutte le novità e i relativi vantaggi”.Per, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili "si tratta di una misura agevolativa importante, in grado di supportare le imprese in questo momento di estrema difficoltà. Una misura molto concreta, perché si va a finanziare direttamente la parte dell’azienda che riguarda la"Il secondo avviso per il Fondo Nuove Competenze 2022. Si tratta di uno stanziamento importante, un miliardo di euro a valere su risorse ReactEU, confluite nel Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione. La scadenza è imminente: dal 13 dicembre le imprese possono presentare domanda attraverso il sito dell’Anpal", sottolineaconsigliere Odcec Napoli.Secondopresidente Ugdcec Napoli. Non può che essere vista con favore dai giovani professionisti, in prima linea nell’accompagnare gli imprenditori nella realizzazione di investimenti in ottica di transizione ecologica e digitale, ovvero due delle principali missioni del Pnrr”.