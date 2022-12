comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha chiuso a quota 22.582,9, con una flessione dello 0,56% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 1.403, dopo aver aperto a 0.Tra le medie imprese quotate sul, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,75%.