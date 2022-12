Innovatec emette bond non convertibile per 8 milioni

Innovatec

(Teleborsa) -, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari a Euro 8 milioni, rappresentato da 80 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 ciascuna, per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l’adesione al secondo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica , in qualità di Arranger.La Società è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Debt Financial Advisor.Attraverso questo strumento - si legge in una nota - Innovatec avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita del Gruppo nell’ambito della sostenibilità e dell’economia circolare.

Il, sarà di tipo amortising, con pagamento della prima rata, comprensiva della quota capitale, ad aprile 2024. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,21%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economicofinanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.La società impiegherà le risorse rinvenienti dal bond per finanziare programmi di sviluppo attraverso, con l’obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell’ambito dei settori dell’ambiente edCassa Depositi e Prestiti, anche per questo secondo slot (il primo era stato finalizzato in data 21 ottobre dello scorso anno) è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc - Growth Market Basket Bond S.r.l. - mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.