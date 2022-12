L'indice delle aziende sanitarie inverte la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi (+2,79%)

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance del 2,79%.Intanto ilmostra un +0,07%, dopo un inizio di giornata a 0.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,78% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,98% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,36%.Tra ledi Piazza Affari, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,45%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,12%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,06%.