NHOA migliora guidance sui ricavi 2022

NHOA

(Teleborsa) -(già Engie EPS), gruppo quotato su Euronext Parigi e attivo nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica, ha2022 dopo l'aggiornamento dei risultati al novembre 2022 e a valle dei recenti sviluppi nelle rispettive Business Line. In particolare,, contro una previsione precedente tra 140 e 160 milioni di euro.Per quanto riguarda, la realizzazione degli oltre 700MWh in costruzione in America Latina, Europa e Asia-Pacifico sta procedendo in linea con le previsioni, con tutti i sette progetti avviati verso la messa in servizio. L'2022 è pertanto atteso(EBITDA previsto in precedenza, in pareggio).Per, NHOA sta ridefinendo le proprie attività per concentrare il proprio portafoglio prodotti a breve termine sulle vendite, attraverso i diversi canali, della eProWallbox, naturalmente orientata verso le esigenze dei clienti Stellantis. L'nel 2022, contrariamente alle previsioni iniziali.Per, ha affermato che i punti di ricarica in servizio e in costruzione entro la fine dell'anno dovrebbero attestarsi tra i 1.400 e i 1.600, con una pipeline di oltre 2.000 nuovi siti in fase di sviluppo e valutazione.