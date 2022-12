Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento debole evidenziato dai future sugli indici statunitensi, dopo i forti guadagni della vigilia.A spingere gli acquisti sono state le paroleche ha confermato le aspettative del mercato di ungià dalla riunione di dicembre. Attese rafforzate, poi, anche dai dati macroeconomici americani: l, a ottobre, è scesa al +6% annuale con il dato core in contrazione in linea con le stime degli analisti. Sul fronte del lavoro, con il report completo atteso per domani, le richieste dsono calate più del previsto.Un sostegno è arrivato anche dall'di quelle attuali che hanno contribuito ad indebolire la seconda economia mondiale.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,28%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 4.090 punti. Guadagni frazionali per il(+0,31%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,11%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.Al top tra i(+6,10%),(+5,33%),(+4,84%) e(+4,07%).Tra i(+17,16%),(+8,90%),(+8,70%) e(+8,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -14,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 33,84K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 241K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,6 punti).