RFI lancia gara da 121 milioni per nuovo collegamento Aeroporto Orio al Serio

(Teleborsa) -ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea laLa gara ha un valore di, e segue l'approvazione del progetto definitivo da parte dellaIl progetto permetterà di unire l'. L'intervento consiste in una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri, di cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello.La futura stazione a servizio dell'Aeroporto sarà provvista da quattro binari di stazionamento, avrà marciapiedi per il servizio viaggiatori di lunghezza 250 metri e altezza 55 centimetri coperti da pensiline e sarà collegata tramite un finger sotterraneo direttamente all'Aeroporto.