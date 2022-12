Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Da, assistiti dalladi, per finanziare l’efficientamento dei processi industriali di Salov S.p.A., gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario. L’operazione rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati alL’investimento prevede obiettivi di miglioramento(Environmental, Social, Governance) attraverso un intervento che permetterà all’azienda che opera nel settore della lavorazione e della vendita degli, con sede nella provincia di Lucca, di realizzare un impianto di nuova generazione per lodei prodotti, in grado di mitigare i possibili effetti nocivi degli sbalzi di temperatura stagionali che impattano sulla qualità dell’olio., forte del suo expertise nel mondo dell’olio di oliva, da sempre orientata alla qualità e sempre più attenta alla sostenibilità, è presente sul mercato italiano con lo storico marchio Sagra e ha lanciato a fine 2019, per la prima volta in Italia, il marchio Filippo Berio, brand con oltre 150 anni di storia, già presente in tutto il mondo e in posizione di leadership in diversi Paesi.“Questa importante operazione è in linea con la filosofia che da sempre muove Salov: innovare prestando attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni” - dichiara, Amministratore Delegato di SALOV SpA. “Il contributo, volto a sostenere l’efficientamento dell’impianto di stoccaggio, ci permetterà di aumentare ulteriormente l’attenzione alla qualità del nostro olio e di limitare il ricorso agli stoccaggi esterni con conseguente riduzione di trasporti e di emissioni inquinanti, seguendo gli obiettivi di miglioramento ESG.”“Il sostegno a favore del Gruppo Salov tramite un finanziamento da 5 milioni di euro, rientra nell’impegno di Intesa Sanpaolo verso interventi di innovazione e sostenibilità. Grazie agli investimenti che l’azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo abbiamo assicurato adeguato supporto finanziario in coerenza con le iniziative del PNRR – ha dichiarato, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.