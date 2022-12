Assoreti, raccolta ottobre ancora in aumento per 3,7 miliardi

(Teleborsa) -, che ad ottobre si attesta a circa. Il risultato mensile risulta in(2,8 miliardi) ed in flessione del 35,8% su base annua. E' quanto emerge dai dati mensili pubblicati daLe risorse si concentrano soprattutto sugli, sui quali vengono investite risorse nette perdi euro; gli acquisti coinvolgono tutte le tipologie di prodotto, con la decisaIl bilancio mensile per iinvece èdi euro; la raccolta sucompensa solo in parte le uscite dai fondi comuni di investimento e dalle polizze vita tradizionali.Gl, tra titoli e gestioni collettive e individuali, sono. Il saldo delle movimentazioni suè negativo per 394 milioni.netta raggiunge i; risparmio gestito e strumenti finanziari amministrati contribuiscono per l’83,5%. Ilsale a(+12 mila unità m/m)."La capacità del consulente di comprendere le esigenze dei clienti e attenuarne i timori, specialmente in periodi di volatilità come quello attuale, trova rappresentazione in questi risultati. Risultati che offrono un quadro sicuramente differente rispetto a pochi mesi fa mache proprio in questa disomogeneità sono la prova della capacità delle Reti di assistere le famiglie in un percorso adeguato rispetto al periodo, agendo sempre nel loro interesse", afferma, Segretario Generale dell’Associazione.